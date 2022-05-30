شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: تسليم كنترولات الثانوى قوائم المعفيين من الامتحان البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت بعض المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات بشأن تحديد حالات الطالب من عدم تمكنه من أداء الامتحان الأساسى، الذى بدأ خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى، موضحة أنه يتم تسليم قوائم الطلاب إلى الكنترول لتطبيق قواعد اعتبار هؤلاء الطلاب من الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة البديلة، واعتبار نتيجة الامتحان اجتياز، مشددة على أن هذه الفئة من الطلاب تعرضوا لمشاكل تقنية وحرروا محاضر ومن ثم يتم اعتبارهم ناجحين.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه يتم عمل تقرير من أخصائى التطوير بالمدارس بحالات التعذر الإلكترونى بناء على المحاضر المحررة أثناء سير الامتحانات ويسلم التقرير إلى الكنترول لتطبيق قواعد الإعفاء من دخول الامتحان البديل.

وبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أداء الامتحان البديل فى المدارس ورقيا بأسئلة اختيار من متعدد، حيث يؤدى طلاب أولى ثانوى الاختبار فى اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام الاختبار فى اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة، تشمل الطلاب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهتهم أى مشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أثناء عقد الامتحان الأصلى والذى عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح للطلاب الذى لم يتمكن من أداء أى من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضى أو قهرى وتم قبول هذا العذر من مدير المدرسة قبل أداء الامتحان الأًصلى، بدخول امتحان الفرصة البديلة، موضحة أنه تقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة، مشيرة إلى أن الطلاب الذين سجلوا محاضر إثبات حالة بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة أو أكثر فهم فى حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته فى دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكترونى المخصص لذلك.