شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى البرازيل إلى 79 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 79 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات في البرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مؤخرا إلى 31 قتيلا، بينهم 29 شخصا في ولاية "بيرنامبوكو" واثنان في ولاية "ألاجواس".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الأحد عن مسؤولي الدفاع المدني قولهم" إن أكثر من ألف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في ولاية "بيرنامبوكو".

بدوره، قال السكرتير التنفيذي لوكالة الدفاع المدني في "بيرنامبوكو" ليوناردو رودريجيز إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.

وقد تم فتح المدارس في مدينة "ريسيفي" لاستقبال المشردين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، أما في ولاية "ألاجواس"، فقالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.