شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 5.5. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها. فاصوليا 11.5‎جنيه. ‏- بلح بارحى 34 جنيه بسلة 11جنيه . بامية 25‏‎ جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه. ‏‎وورق عنب 19 جنيه. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه. - ‏عنب أحمر 25 جنيه. - برتقال بلدى 5 جنيهات. الفراولة 11 جنيه. جوافة 15جنيه. خوخ 8.5 جنيه.