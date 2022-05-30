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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‎‏‎‏‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 5.5.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

فاصوليا 11.5‎جنيه.

‏- بلح بارحى 34 جنيه

بسلة 11جنيه .

بامية 25‏‎ جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه.

‏‎وورق عنب 19 جنيه.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.

- ‏عنب أحمر 25 جنيه.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 11 جنيه.

جوافة 15جنيه.

خوخ 8.5 جنيه.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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