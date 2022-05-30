شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات.
- الكوسة بـ 6 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5 جنيه.
الفلفل البلدى 5.5.
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
فاصوليا 11.5جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيه
بسلة 11جنيه .
بامية 25 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه.
وورق عنب 19 جنيه.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
- عنب أحمر 25 جنيه.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 11 جنيه.
جوافة 15جنيه.
خوخ 8.5 جنيه.