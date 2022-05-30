شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم اليوم ورشة عمل حول تداعيات تغيرات المناخ على الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، اليوم الإثنين، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري تحت عنوان "المشكلة والحلول".

تتضمن الورشة عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلى عرض الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تعرض دور الجامعات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تتضمن محاضرة بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات المناخية والبيئية، وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية.