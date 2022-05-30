شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإسعاف: إجراء الانتخابات اليوم فى 3 محافظات وفوز 14 لجنة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الجمل، عضو النقابة العامة للإسعاف، إن انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للإسعاف، تقام اليوم فى المرحلة الثانية لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، طبقا لقرار وزير القوى العاملة.

وأوضح الجمل، أن الانتخابات تقام فى ثلاث لجان، هى: لجنة إسعاف الغربية ولجنة إسعاف الدقهلية ولجنة إسعاف السويس، ويتسابق فى انتخابات نقابة إسعاف الغربية عدد 15 مرشحا منهم 3 مرشحين لمنصب رئيس اللجنة و12 مرشحا على عضوية اللجنة، بينما يتسابق فى انتخابات نقابة إسعاف الدقهلية عدد 17 مرشحا منهم مرشحين على مقعد رئيس اللجنة و 15 مرشحا لعضوية اللجنة فى حين يتسابق فى انتخابات نقابة إسعاف السويس عدد 16 مرشحا منهم مرشحين لرئاسة اللجنة و 14 مرشحا لعضوية اللجنة.

وأشار إلى أن وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، قد أعلن أنه تم تشكيل مجالس إدارات 14 لجنة نقابية تابعة للنقابة العامة بالتزكية، و قال سرحان إن النقابة العامة تتابع الانتخابات النقابية التابعة للنقابة العامة، وعددها 25 لجنة تقع فى 25 محافظة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود فى المرحلة القادمة لتحقيق طموحات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.