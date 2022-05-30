شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة والزراعية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود إزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية، والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى الوحدات المحلية.

وفى ذلك الأطار نجحت أجهزة محافظة الجيزة فى إحباط 20 محاولة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات بناء شملت إزالة 6 حالات بالمنطقة الصناعية والإستثمارية بعرب أبوساعد حيث تمكن الجهاز التنفيذى للمنطقة من إزالة منشأت مخالفة على مساحة 2050م٢ وسور شجرى على مساحة 69316م٢ وعدد 2 سور من الطوب الأبيض الأول على مساحة 10500م٢ و الأخر على مساحة 8356م٢ و عدد 2 سور من الطوب الأحمر والأبيض الأول على مساحة 15425 م٢ والأخر على مساحة 9455م٢.

كما تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر حيث تم إزالة 3 مبانى عبارة عن غرفة على مساحة 70م٢ ببنى سلامة و أخرى على مساحة 65 م٢ بالجلاتمة والثالث على مساحة 30م٢ بوردان، إلى جانب إزالة عدد 2 سور الأول على مساحة 25 م بأبوغالب والأخر على مساحة 2 قيراط.

كما تمكنت أجهزة مركز ومدينة أطفيح من إزالة حالتى بناء مخالف بالكداية بإجمالى مساحة 220 م٢ و تم إزالة سقف بمسطح 50 م٢ بعرب سراب بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس وإزالة مبنى مخالف هيكلى بدون سقف على مساحه 120م مقام على أرض زراعية بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف وإزالة تعدى بالبناء المخالف بقرية أبو صير بمساحه 400م2 بمركز ومدينة البدرشين.

وفى مركز ومدينة العياط تم إزالة 4 حالات بناء مخالف بمساحات 60 , 80 ,100م2 بقري برنشت والعطف وبمها والمساندة بطريق أسيوط الزراعى.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف أجهزة المحافظة لجهودها لمراقبة الشارع ورصد أية حالات تعدى أو مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.