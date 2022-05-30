شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لوائح جديدة لتطوير الإنتاج العلمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين المجلس، و لبدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ناقش المجلس وضع لائحة جديدة للترقيات للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأكد الوزير على ضرورة أن تراعي اللائحة الجديدة توفير البيئة المُناسبة لتحسين الإنتاج العلمي، ومواجهة التحديات التي تُصادف الباحثين خلال عملهم، مشيرًا إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتي كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البحث العلمي خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمي ومنها؛ قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة، وتقدم ترتيب المراكز البحثية في التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف سيماجو للمراكز البحثية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جاء بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤشر سيماجو (Scimago) الإسباني للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققتها العديد من المراكز البحثية، والعمل على دفعها للأمام، وكذا وجه الوزير بالعمل على زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن المراكز البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العلمية الدولية.

وجه الوزير بمُتابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المُستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة المُختصة لاختيار مدير معهد تيودور بلهارس.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة اختيار عميد معهد بحوث التكنولوجيا المُتقدمة والمواد الجديدة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية، وذلك إعمالاً لقرار وزير البحث العلمي رقم 6 لسنة 2022.

ووافق المجلس على تشكيل لجان اختيار رؤساء الأقسام بمعهد بحوث أمراض العيون، ورؤساء الشُعب بكل من المعهد القومي للمُعايرة، ومعهد تيودور بلهارس.

كما وافق المجلس على إدراج مجال عام الهندسة الميكانيكية "التخصص الدقيق، الطيران والفضاء"، ضمن مجالات الترقية باللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم د. وفاء قنديل المدير السابق لمعهد تيودور بلهارس، وتقديم الشكر لها على جهودها خلال فترة توليها إدارة المعهد.