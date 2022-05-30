شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يحرر 14 محضرا لمحال مخالفة ويرفع 222 حالة إشغال طريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، أسفرت عن إيقاف نشاط كافيه مخالف بشارع جمال سالم لإدارتها بدون ترخيص وتحرير عدد 14 محضر إشغال للطريق العام والفتح بعد المواعيد المقررة، وإيقاف صالون حلاقة لإدارته بدون ترخيص وتحرير غرامات فورية للمخالفين.

كما تم رفع 222 حالة إشغال، وتم إزالة الحواجز الحديدية، وتحرير محضر تلف أسفلت للمخالفين وذلك في شارع السودان وشارع الدقي وشارع التحرير وشارع مصدق، وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.

وجاء في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع المخلفات بالأحياء والمراكز والقرى لتحسين مستوي النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين مع الاهتمام برفع أى تراكمات أول بأول .

شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى الطالبية وهيئة النظافة حملة لرفع المخلفات بأرض فلتس بمنطقة المريوطية بنطاق حى الطالبية وقد تم خلال الحملة رفع 60 طن تراكمات ومخلفات صلبة من خلال ثلاث نقلات عبر معدات وسيارات الحى وذلك تحت إشراف الدكتور اشرف تامر رئيس الحى .