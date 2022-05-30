شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يؤكد أهمية زيادة الاستثمار فى البحث العلمى والأبحاث الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء الأحد، مع أحد ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون القائم مع الشركة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال دعم المبادرة بالأجهزة التشخصية والأدوية ضمن برتوكولات علاج مرضى سرطان الثدي، بالإضافة إلى التعاون في تجهيز معامل "الباثولوجي" ضمن المبادرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الشركة سبل التعاون لزيادة الاستثمارات في مجال البحث العلمي والتجارب الإكلينيكية، مؤكدا أهمية العمل على توفير المستحضرات الحيوية بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون مع الشركة لتوفير الأدوية المطورة ذات الفاعلية العالية في علاج العديد من الأمراض مثل الهيموفيليا وسرطان الخلايا الكبدية، كما تم مناقشة فرص التعاون لتوفير الأدوية وأجهزة تشخيص سرطان الرئة، لخدمة مبادرة تشخيص وعلاج مرضى سرطان الرئة المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.