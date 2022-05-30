شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النقابات العمالية لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني علي التوالي ، انطلق اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة صباحا ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .

وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث يشارك في عملية التصويت 2 مليون و136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في المرحلتين الأولي والثانية 4 ملايين و1321 عاملاً.

وتشمل المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وقال وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية: إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد علي تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، مشيرا إلي أنه يتابع علي مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافي أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في هذه الانتخابات .

وطمأن وزير القوي العاملة، المرشحين في هذه الانتخابات، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وأثنى العمال المشاركين في التصويت على سير العملية الانتخابية بما تتمتع به من هدوء وتنظيم في الدخول والإدلاء بالأصوات في سرية تامة من قبل تنظيم القوى العاملة على اللجان، وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على توجيهاته وقراراته التي ستثري الحركة العمالية المصرية بتنظيم نقابي قادر على الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم في جميع القطاعات.

وتستمر عملية الانتخاب حتى قفل باب الصناديق في تمام الساعة الخامسة من مساءً اليوم تمهيدا لإجراء فرز أصوات الفائزين وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء 31 مايو الجاري، ثم البت في التظلم بعد غد الأربعاء ، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة (2 و3 يونيو المقبل ).