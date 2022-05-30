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اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون على مرشحى رئاسة 5 جامعات حكومية

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القاهرة - سامية سيد - تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن اليوم الإثنين، باب التقدم بالطعون على المتقدمين لرئاسة 5 جامعات حكومية وهى: أسيوط والمنصورة ومدينة السادات والمنيا والزقازيق .

 

وحدد الجدول الزمنى لأعمال ترشح رؤساء 5 جامعات حكومية يوم الأربعاء المقبل 1 يونيو موعدا لإعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين .

 

وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات أعلنت يوم الخميس الماضى قائمة مبدئية بأسماء المتقدمين لرئاسة 5 جامعات حكومية، حيث كشف القائمة المبدئية للمرشحين عن تنافس 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط و 5 متقدمين لرئاسة جامعة المنصورة و9 مرشحين بجامعة مدينة الزقازيق و9 مرشحين بجامعة المنيا و11 مرشحا لرئاسة جامعة السادات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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