شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11.5 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى بولاق الدكرور بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، أسفرت ضبط 11.5 طن دواجن ومقطعاتها وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة تابعه لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتمشيط الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وبتكليف الدكتور اشرف اسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، تم قيام أطباء إدارة التفتيش علي اللحوم والقيام بحملات تفتيشية.

وفي نفس الإطار، شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة علي المحال والمطاعم بقطاع هضبة الأهرام أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.