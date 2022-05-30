شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى القعدة لعام 1443 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية، مساء اليوم الإثنين 29 من شهر شوال الموافق 30 مايو، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 30 مايو.

وأكدت دار الإفتاء في وقت سابق أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وأن ذلك يتم يوم التاسع والعشرين من كل شهر عربى.

ويولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من شـوال 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 30 م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 12 دقيقة) .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 18 دقيقة)، ما عدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 2022 / 5 / 31 م.