شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعليمات من إدارة جامعة الأزهر للعمداء استعدادا لامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عمداء كليات فرع الوجه القبلي بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات فى كلياتهم 11 يونيو، مشددا على ضرورة مراعاة الآتى:

- تنظيم العملية الامتحانية من حيث المحافظة على النظام العام وعدم إهمال الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.

- دخول الطلاب والطالبات فى اليوم الأول قبل وقت الامتحانات بوقت كاف لمعرفة أماكنهم فى اللجان.

- ضرورة وجود لوحات إرشادية فى أماكن الإعلانات المخصصة بالكليات لتوجيه الطلاب وإرشادهم.

- ضرورة الالتزام بالمظهر العام فى الزي بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد.

- توفير العدد الكافي من الملاحظين فى كل لجنة.

- عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة للجان بشكل قاطع.

- ضرورة شمول أسئلة الامتحان لمفردات المقرر كله.

- مراعاة الأسئلة لجميع مستويات الطلاب وضرورة تناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة.

- تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات من حيث جودة التهوية وتوافر المياه وكل ما يؤدي إلى راحة الطلاب.

- ضرورة توزيع السادة المعاونين من أعضاء هيئة التدريس على اللجان لمعاونة الملاحظين لضبط اللجان.

- ضرورة تواجد أستاذ المادة فى نفس يوم الامتحان الذي تمتحن فيه المادة.