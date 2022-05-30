شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة هناك عدد من النصائح لابد من اتباعها لعدم التعرض لآثار سلبية ناتجة عن حرارة خاصة فى فترات الظهيرة.

ويجب الالتزام بالنصائح التى نتناولها فى التقرير التالى.

1- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء .

2-شرب كمية كبيرة من المياه .

3- تناول إفطار غني بالخضروات والفاكهة و التقليل من الموالح و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

4- خفض المجهود البدني قدر الامكان .

6- عدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة .

7-الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء لتقليل آثار حرارة الشمس، كما هو الحال مع الخضروات والفواكه مثل الخيار والبطيخ التي تساعد على ترطيب الخلايا في الجسم وترجمتها إلى درجة حرارة أقل وتحتوى الخضروات مثل السبانخ واللفت و البروكلي بالكالسيوم، وهو أمر ضروري لمساعدة الجسم على التنظيم الحراري وهي العملية التي ينظم بها جسمك درجة حرارته الداخلية.

8-الخضروات الورقية تعطي الإنسان الكالسيوم الذي يحتاجه جسمك لإرسال الإشارات بفعالية بين جسمك ودماغك والعكس صحيح، مما يجعل التنظيم الحراري للجسم ممكنًا، بالإضافة إلى أن جميع الحبوب توفر حماية إضافية ضد تلك الأيام الحارة والرطبة من أشهر الصيف،مثل الشعير والذي يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم .

9- التأكد من منسوب مياه التبريد ويفضل غسيل دورة التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب في الدوره وتغيير المياه بمياه خضراء أو حمراء علي حسب نوع عربيتك.

10- التأكد من كهرباء العربية وخصوصا مراوح التبريد.

11- التأكد من حالة الكاوتش ومنسوب الهواء.

12- عدم ملء تنك البنزين أكثر من النصف مع فصل الأوتوماتيك.

13- عدم ترك زجاجات الكحول أو اللاب توب وأجهزة لدالمحمول او أي مواد قابلة للاشتعال بداخل السيارة.