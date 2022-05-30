شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بذكرى مرور العائلة المقدسة بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسار، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

وفى سياق متصل، قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن هناك 25 نقطة لرحلة العائلة المقدسة بمصر، حيث تم افتتاح عدد منها فى الماضى واليوم تم افتتاح نقطة وادى النطرون، وتابع:" وخلال أيام سيتم افتتاح دير المحرق بمحافظة أسيوط وهو أحد نقاط مسار العائلة المقدسة".