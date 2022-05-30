مجلة «العاصمة»..مشروع تخرج بإعلام الأزهر يتحدث عن عاصمة مصر الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أطلق فريق من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر مجلة ورقية متخصصة بأقلام شبابية ضمن مشاريع تخرج هذا العام 2020/2021 تحمل اسم «العاصمة»، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية نحو إنشاء عاصمة إدارية جديدة لجمهورية مصر العربية، ودعمًا من مؤسسات الدولة فى تحقيق هذا الهدف الحضارى، وفى مقدمتها مؤسسة الأزهر وبالأخص جامعتها.

يهدف مشروع مجلة «العاصمة» إلى تسليط الضوء على عواصم مصر فى مختلف الحضارات المصرية بداية من مصر القديمة إلى القاهرة الخديوية وانتهاء بالعاصمة الجديدة.

وأضاف الدكتور رامى دويدار المشرف على المجلة أن المحتوى الصحفى فى المجلة يدور حول فكرتين رئيسيتين، الأولى: التعرف على أهم أسرار العواصم المصرية القديمة فى الحقب التاريخية المتعاقبة، وما تميزت به من تقدم فى شتى نواحى الحياة، أما الثانية فتهدف إلى التركيز على المُنجَز الحضارى الحالى، ممثلًا فى العاصمة الإدارية الجديدة ومزاياها المعمارية والسياحية، ورصد التقدم فى وسائل النقل والفن وغيرها من الإمكانات التى تجعلها فى مصاف أجمل عواصم العالم.

وقد تناول الطلاب موضوعات المجلة فى عدد من التقارير والتحقيقات والحوارات الصحفية مع أثرين ومتخصصين فى التاريخ المصرى، إضافة إلى مقالات حرصوا على كتابتها بأنفسهم.

يشرف على المشروع الدكتور رامى دويدار، مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية، وتتكون هيئة تحرير المجلة من ستة طلاب، هم: "أبو زيد محمد محمد، محمد عبد اللطيف بكر، عبد الرحمن أحمد هاشم، عبد القيوم السيد، محمد السيد محمود، حامد يوسف حامد".

يأتى المشروع ضمن سبعة عشر مشروعًا لمجلات متخصصة اعتمدها قسم الصحافة والنشر، تنطلق من رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.