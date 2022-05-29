شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى: العقوبات الغربية على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر باقتصاد بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر بالاقتصاد الألماني، موضحا أن العقوبات تضر بالقيادة الروسية والاقتصاد الروسي وتزداد شدتها يوما بعد يوم.

وأضاف المستشار الألماني، أنه في الوقت نفسه نتأكد من أن هذه العقوبات لا تضرنا نحن وشركاءنا في أوروبا أكثر مما تضر روسيا، متابعا: أمر جيد أن الشركات تدعم هذه الخطوات، وأعلم أن هذا يعود عليها بخسائر اقتصادية، ولكن نحن نحاول منع حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة من خلال القروض وخفض الرسوم وحزم المساعدات.

وتابع المستشار الألماني، بالرغم من ذلك، سيبقى هناك تكاليف، لكنني أقول أيضا إن هذه التكاليف أقل بكثير من السعر الذي يتعين علينا جميعا دفعه إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن الهدف الرئيسي للحكومة الألمانية هو إنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال المستشار الألماني، إننا نورد الأسلحة لأول مرة في منطقة صراع كهذه، موضحا أن تحقيق السيادة على واردات الطاقة مسألة تتعلق بالأمن القومى.