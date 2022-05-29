شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين اقتحام متطرفين المسجد "الأقصى" تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية، باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذرةً من مغبة هذه التطورات، التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان وتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين.

وعلى ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُطالبًا السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.