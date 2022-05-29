شكرا لقرائتكم خبر عن والى وهران خلال لقائه بسفير مصر: نرحب بالبعثة المصرية فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد والى ولاية وهران الجزائرى سعيد سعيود استعداده بعمل توأمة مع مدينة الإسكندرية؛ نظرًا للتقارب والتشابه الثقافى والحضاري بين المدينتين المطلتين على البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء السفير دكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر،بوالي وهران، على هامش مشاركته في انعقاد النسخة الأولى من معرض الصحة والسياحة العلاجية الدولي في هذه الولاية، التى تقع شمال غربى الجزائر، خلال الفترة من (٢٦ -٢٨) مايو الجارى، واختيار مصر كضيف شرف لهذه النسخة.

وأوضح السفير وريده، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن والى وهران أبدى ترحيبه بالبعثة المصرية المشاركة في النسخة التاسعة عشر من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران ٢٠٢٢، وتوفير كافة التسهيلات لهم في هذه الدورة، التي ستنطلق خلال الفترة من ٢٥ يونيو حتى ٦ يوليو المقبل، بمشاركة ٢٦ دولة وإجمالي أكثر من ٦ آلاف رياضي.

وأضاف السفير وريده أن والى وهران أكد الانتهاء من كافة الاستعدادات والإنشاءات لاستضافة هذا الحدث الرياضية الدولى والانتهاء من إنشاء مطار وهران الجديد الدولى والذى من المقرر أن يفتتحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشاد والي وهران، خلال لقاءه مع السفير وريده، بالتجربة المصرية في مجال التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، وكذلك بالمشاريع القومية العملاقة لاسيما في مجال البنى التحتية، مؤكدا رغبته في محاكاة هذه المشاريع في وهران والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصناعات التحويلية والمشروعات السياحية والتنمية الزراعية .

وأشار السفير دكتور وريده إلى أن والي وهران أشاد كذلك بالاستثمارات المصرية المتواجدة في الجزائر، خاصة شركات المقاولين العرب وحسن علام وأوراسكوم، معربا عن ترحيبه باستضافة رجال الأعمال المصريين لزيارة ولاية وهران والإطلاع ميدانيا عن الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن انطلاق تشغيل الرحلات الجوية المباشرة قريبا بين وهران والقاهرة سوف يسمح بتنشيط التدفق السياحي والتجاري، وتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال بين البلدين.

يذكر أن الوالي هو ممثل الدولة و مفوض الحكومة، ويمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، ويؤدي باسمها كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق.

ويمتلك الوالي وفقا للقانون الجزائري العديد من الصلاحيات؛ من بينها إعداد مشروع الميزانية، و الذي يتولى تنفيذها، بعد مصادقة البرلمان عليها، في البرامج التنموية، ويقوم بمراقبة سير عمل المؤسسات الحكومية فيها، وكافة الأنشطة الخاصة بالولاية، وتضم الجزائر 58 ولاية.

وتقع ولاية وهران على الساحل الغربي للجزائر، وتعد العاصمة الثانية للبلاد لكونها مركزا اقتصاديا هاما، وتمتلك ميناء بحري، وتزخر بالعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والمعمارية والثقافية، وتم اختيارها لتستضيف هذا العام الدورة التاسعة عشرة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.