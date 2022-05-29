شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لأبوظبى على رأس وفد رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، عائداً من العاصمة الإماراتية أبوظبى، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى.

وعقد رئيس الوزراء خلال زيارته لأبوظبى عدة لقاءات مع كبار المسئولين الإماراتيين، كما شارك فى فعاليات الاجتماع الثلاثى، الذى شهد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة.