"إعلام القاهرة" تناقش دور الإعلام العربى فى دعم قضايا الإصلاح السياسى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد منصور هيبة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، إلى أن الاصلاح السياسى يتطلب توافر ثلاثة عناصر وهى الإرادة السياسية والوعى المجتمعى بالإضافة إلى المناخ الذى يسمح بتحقيق ذلك، مؤكدا أن توجهات القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة ودعوتها للحوار الوطنى باستمرار يخلق بيئة تساعد على تحقيق الإصلاح السياسى، مشيرا إلى أهمية استخدام الباحثين أدوات ومناهج ونظريات بحثية جديدة مما يساهم فى ارتقاء مستوى البحث العلمي.

جاء ذلك فى إطار فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى لكلية الإعلام جامعة القاهرة، الذى افتتحته الأستاذة الدكتورة سلوى العوادلى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ظهر اليوم، تحت عنوان "دور الإعلام العربى فى دعم قضايا الإصلاح السياسي"، وذلك لمناقشة البحوث المتعلقة بدور الإعلام العربى فى دعم قضايا الإصلاح السياسي.

تضمنت الجلسة عددًا من البحوث التى اهتمت بالدور الذى تلعبه مواقع التواصل الاجتاعى فى التنمية المستدامة، منها بحث جماعى شارك فيه عددا من الباحثين، وانتهت نتائجه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى هى الأكثر استخدامًا من قبل المبحوثين لمتابعة فعاليات الأحداث المتعلقة بالتنمية المستدامة، يليها المواقع الإلكترونية الإخبارية فى المركز الثانى، ثم المحطات الإذاعية فى المركز الثالث، وحظيت المجالات السياسية باهتمام المبحوثين الأكبر بمتابعتها فى المؤتمرات السياسية الشبابية.

كما تطرقت نتائج البحوث الخاصة بالجلسة إلى أنه من أهم أسباب حرص المبحوثات على زيارة المواقع الإخبارية قيام تلك المواقع بالتحديث المستمر فضلا عن توفير بعض الخدمات التفاعلية بشكل بسيط، بالإضافة إلى احتلال موقع "تويتر" للمركز الثالث من حيث أهمية المنصات الاجتماعية فى دول الخليج، فأوصت النتائج بضرورة الاهتمام بتفعيل شبكات التواصل الاجتماعى فى دعم الحراك السياسى، إضافة إلى ثبوت أهمية دور المواقع الإخبارية فى تشكيل المعرفة السياسية للمرأة المصرية تجاه القضايا المصرية.

وفى ختام الجلسة، أشادت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتنوع الأدوات البحثية، مُطالبة الباحثين بضرورة استخدام نظريات جديدة تلائم الفضاء الإلكترونى، حيث أن العديد من النظريات المستخدمة فى الأبحاث تقليدية وقديمة كالمجال العام والغرس الثقافى والمسئولية الاجتماعية، داعية باقى كليات الإعلام فى مصر إلى تنظيم سيمنار علمى واقتراح نظريات جديدة تصلح للتطبيق فى مصر والمجتمعات العربية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يُقام خلال يومى 29 و30 مايو 2022، بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، وإشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، وتقام بالمشاركة والتعاون البحثى مع الجمعية الدولية للاتصال ICA، حيث يشارك فى المؤتمر باحثى وخبراء الإعلام والسياسة والاقتصاد من مصر والمنطقة العربية، من دول تونس والجزائر والعراق ويضم المؤتمر حوالى 90 بحثا من دول مختلفة، لمناقشة دور الإعلام فى جهود التنمية المستدامة من خلال 7 محاور رئيسية ومن خلال 12 جلسة بحثية.