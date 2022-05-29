شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تعلن أسماء رواد الأعمال الأفارقة المشاركين في جلسة "رجال الأعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعدادات لمؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة المقرر انطلاقها تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، تعلن وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "رجال الأعمال الأفارقة" تستعرض خلالها قصص نجاح رواد الاعمال التى حققوها سواء فى بلدانهم وعلى أرض أوطانهم أو فى مؤسسات العالم الخارجى.

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

تدير الجلسة الدكتورة أمانى عصفور رئيس اتحاد جمعيات سيدات الأعمال (AFRWE) فى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "منطقة الكوميسا"، وتستهدف تشجيع الصناعة في إفريقيا من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي وإضافة قيمة إلى المواد الخام في إفريقيا، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال المصريات، والرئيسة الدولية للاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمهنياتBPW International، والرئيسة الفخرية لسيدات الأعمال والمهنيات ) BPW) مصر) وجمعية سيدات الأعمال (EBWA )- ورئيسة التحالف الأفريقى لتمكين المرأة. ورئيسة الشبكة الأفريقية العربية لتمكين المرأة ورئيسة المؤتمر المتوسطى لسيدات الأعمال والمهنيات ورئيسة اتحاد FEMCOM لرابطات سيدات الأعمال بالكوميسا، ومؤسسة ورئيسة مركز التدريب الأفريقى لرائدات الأعمال.

ويشارك في الجلسة محمود صقر مؤسس شركة (صقر بايو فارمز) ،كيجالي، رواندا، مدير لدى (جلوري سيستمز) ،جدة والخبر ،المملكة العربية السعودية. حاصل على بكالوريوس الأداب، قسم تكنولوجيا المعلومات، وماجستير بتكنولوجيا المعلومات، ونال شهادة في إدارة الأعمال.

ومايكل تواضروس من نيجريا، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فافا بمصر ونيجيريا والولايات المتحدة، وعضو المجلس الملكى لمقاطعة أونيرو فيكتورياآيلاند ـ لاجوس، والسكرتير العام للصندوق الدولى للتنمية والتخطيط.

ومنصور أحمد من نيجيريا، رئيس جمعية المصنعين بعموم أفريقيا، ومدير مجموعة شركات دانجوت ( Dangote Group ). ومدير علاقات أصحاب المصلحة والاتصالات المؤسسية للمجموعة، حاصل على الدرجة الأولى فى الهندسة الميكانيكية من جامعة نوتنجهام، والماجستير فى الهندسة الصناعية والإدارة من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا فى المملكة المتحدة.

ومحمد عجرودى عياش من تونس ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة Power Invest Mediteranean المتخصصة فى استخدامات الطاقة والاستثمار فى مواردها خاصة الجديدة منها والمتجددة.

وسامبا باثيلي من مالي. رائد أعمال أفريقي عالمي، ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة، والطاقة الشمسية. ومؤسس AfricaDevelopment Solutions (ADS) والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشرك Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.

والسفير امينو اكاديري من نيجيريا المدير التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة لغرب إفريقيا (FEWACCI) والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) في أبوجا - نيجيريا.

وحسين حسن حسين حاصل على درجة الدراسات العليا في دراسات النظام السياسي والاقتصادي الأفريقي من جامعة القاهرة، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الصناعة والابتكار والتعدين في مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

وجيمس شاموازا عضو مجلس إدارة مجلس أعمال الكوميسا، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي (MCCCI).

وتوفيق سليم تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا (EACCIA)، وهو أيضًا رئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية.

وأرنولد أككبو من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، له أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. ويدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، ويشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

ود. تيناشي مازونجو من زيمبابوى، رجل أعمال متعدد اللغات يتمتع بخبرة مهنية وريادة الأعمال واسعة النطاق، أسس العديد من الشركات في زيمبابوي. مساهم رئيسي ورئيس مجلس إدارة في شركات خاصة محدودة تشمل زمبابوي وصندوق المساعدة الطبية العامة في زيمبابوي.

وروبرت فاكوليرا من بنين رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين (CCIB)، وله أكثر من 20 عامًا في الإدارة الإستراتيجية للعديد من الشركات كمؤسس ومدير تنفيذي. كما يدير شركةAnath Oil & Gas Switzerland - جنيف، كما يشارك في صناعة الفنادق مع فندق ARN ومقره في ساحل العاج.

وسميح فانوس الرئيس التنفيذي لشركة Basco International في دبي، كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة في شركة باسكو للهندسة والتجارة لفروعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج.

وثامبا باثيلى من مالى، رائد أعمال أفريقي عالمي ورائد في حلول الطاقة النظيفة المستدامة والطاقة الشمسية، وهو مؤسس Africa Development Solutions (ADS)، وكذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solektra ، وهو أحد القادة المؤثرين الذين يقودون النمو في إفريقيا.