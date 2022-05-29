شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام لمسار العائلة المقدسة: وضع المسار على أجندة السياحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح المهندس عادل الجندى المنسق العام لمسار العائلة المقدسة نقاط ومحطات مسار العائلة المقدسة لمصر وتطوير هذه النقاط، وقال إنه يتم الاهتمام بعناصر التشجير وبنرات التوعية للسائح.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم المذاع على قناة دى إم سى: وأكد أن أهم عنصر هو توفير دورات المياه السياحية لان السائخ المستهدف كبير السن وأصحاب القدرات والكثير منهم يعانى من الأمراض ، كما يم الاهتمام بنقاط الاستقبال ، وبعض المنتجات اليدوية التي من الممكن بيعها في هذه النقاط.

المشروع بدأ بالدعاية وتتم الدعاية للمشروع على مراحل ، وانت هناك دعوة بعض الدول لحضور تدشين المشروع بالإضافة إلى استضافة بابا الفاتيكان مرتين وكانت اكبر دعاية دولية للمشروع كما تم استضافة رؤساء الكنائس الأوروبية اللاتينية وشرق أوروبا وهم من يروجون للمشروع ، وفى المرحلة الراهنة نحن دعونا الشركات السياحية المصرية والدولية لوضع المسار على أجندة السياحة الدولية ، وتم إعداد ملف للاحتفالات والقوس التي تمت في نقاط مسار العائلة المقدسة لتقديمه إلى منظمة اليونسكو.