رئيس الوطنية للصحافة: لا مساس بالصحف أو العاملين بها ولن يتم إلغاء أى إصدار

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تشكيل لجانًا متخصصة للاستثمار والشكاوى وتطوير المحتوى الصحفى فور أن توليت مهام منصبي.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه لن يتم إلغاء أى إصدار صحفى موجود بالمؤسسات الصحفية القومية، موضحا أن المؤسسات الصحفية القومية ليست للبيع وستظل قائمة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة جماعة الإخوان الإرهابية فلسفتها هدم وتشويه الإصلاح الذى يحدث فى المؤسسات الصحفية القومية، متابعا: لا مساس بالصحف أو العاملين بها.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن 75% من مصروفات المؤسسات القومية من مواردها المالية والحكومة تتحمل 25% فقط، موضحا أن الحكومة تدعم مرتبات العاملين بالمؤسسات القومية بنحو 33% فقط والباقى من موارد المؤسسات.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الهيئة استطاعت حل مشاكل أصول المؤسسات الصحفية القومية مع الحكومة، موضحا أن جميع المؤسسات الصحفية القومية ليست عليها ديون تجارية للبنوك.