شكرا لقرائتكم خبر عن "إحلال السيارات": إضافة مدينة شرم الشيخ للمبادرة حفاظا على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أنه يستطيع مواطني شرم الشيخ أن يتقدموا للتسجيل على الموقع الإلكترونى لإحلال سياراتهم القديمة لسيارات جديدة.

ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، إلى أن المبادرة تستهدف الحفاظ على البيئة من خلال إحلال السيارات لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.