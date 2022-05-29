شكرا لقرائتكم خبر عن للمصريين بالخارج.. خطوات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية بمشروع بيت الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو أنت من المصريين بالخارج وعايز تحجز شقة أو قطعة أرض، فى هذا التقرير نوضح لك من خلال خطوات محددة كيفية الحجز وأبرز الشروط.

1- يبدأ الحجز فى التاسعة من مساء اليوم الأحد.

2- تشمل المرحة الثامنة من مشروع بيت الوطن طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة .

3- سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غدٍ الإثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز.

4- أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

5- تشمل المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.

6- أثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب.

7- بالنسبة لقطع الأراضى السكنية تم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات).

8- بالنسبة لقطع أراضٍ بنشاط مختلط تم طرحها بمدينة دمياط الجديدة.

9- بالنسبة لأراضى المقابر تم طرحها بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

10- بالنسبة للفيلات تم طرحها فى العاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

11- وتتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" تم طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية:..

مشروع داون تاون العلمين

- الحي اللاتيني العلمين

- أبراج صواري

- مدينتي

– وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة)

- الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)

- طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة

- مشروع سور مجري العيون

- إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة

- ووحدات ماسبيرو الإدارية.

12- يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز.

13- يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً.

14- يحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

15- يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، ولا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة.

16- يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوماً .

17- يتم السماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة، بإمكانية الحجز بالمرحلة (الثامنة) وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة.

18- سيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال.

19- لن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.

20- يتم تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس، مع عدم السماح بتعديل أى حجز تم تأكيده على الموقع.

21- سيتم السماح بإمكانية تعديل الرغبة بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة للذين لم يتم تأكيد الحجز لهم.

22- سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات.

23- سيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى.