عبر الرابط التالى.. تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للحج قرعة الحج السياحي إلكترونيًا بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار وأعضاء لجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.

وتقدم للحج السياحى 68 ألفًا و660 متقدما بينهم 9345 متقدما للحج السياحى مستوى 5 نجوم، بلغ إجمالى عدد المتقدمين للمستوى الاقتصادى 59315.

فيما سجلت 1700 شركة لتنظيم رحلات الحج، بينهم 1685 شركة قامت بإدراج طلبات على البوابة الموحدة للحج، بواقع 328 إجمالى عدد الشركات التى أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و1357 إجمالى عدد الشركات التى أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي.

وكانت وزارة السياحة والآثار استحدثت خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكترونى لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحى من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التى تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه واطلاعه على بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادى أو خمس نجوم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحى لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفى نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما فى إطار سعى وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحى وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.