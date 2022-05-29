شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدى الخطورة بسيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد..الرئيس السيسي يلتقى "الزملوط" ويوجه بمواصلة تنفيذ خطط التنمية بالوادى الجديد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.
فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عدد 10 فرد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من ( الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات ، وكميات من مادة TNT)) شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية) ، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: "مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير".
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام.
أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو.
قال السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بناء نظام سكك حديدية حديث وآمن وصديق للبيئة وميسور التكلفة لملايين المصريين من خلال شركة ألمانية هو معلم تاريخى فى علاقتنا الثنائية طويلة الأمد، والتى تحتفل بعيدها السبعين هذا العام، لطالما كانت ألمانيا شريكًا وصديقًا لتحديث مصر ".
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الروسية الاوكرانية تزامنت فى 3 سلع وهى القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، لافتا إلى أن آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها فى 17 فبراير قبل الحرب، التى قامت فى 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولار ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولار للطن بزيادة 150 دولارا.
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم شطب مواطن واحد من دعم الخبز، حتى وإن كان غير مستحق لدعم السلع التموينية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى غياب خدمة بيع الخبز الحر بكافة أنحاء الجمهورية.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، والمشدد 15 سنة لمحمود عزت وأبو الفتوح و 6 آخرين، و المشدد 10 سنوات لمتهمين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم صباح اليوم الأحد، انتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.
أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالى الأفضل فى بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2022 التى شهدت تتويج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 فى تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على حساب ليفربول الإنجليزي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "دي فرانس"، فى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.