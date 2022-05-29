أخبار مصر.. القوات المسلحة تقضى على 10 عناصر إرهابية شديدى الخطورة بسيناء

فى إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والإشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل عدد 10 فرد من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من ( الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات ، وكميات من مادة TNT)) شديدة الإنفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية) ، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعد من أكبر المستوردين للقمح، متابعا: "مع دخول الأراضى الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت مساحة الرقعة الزراعية ولدينا لأول مرة أكثر من 3.4 مليون فدان تم زرعتهم قمح وأنتجوا 10 ملايين طن من القمح.. وتقريبا 50 % من الاحتياجات فى مصر.. والمستهدف خلال العامين القادمين أن نصل إلى 65 % من احتياجات القمح.. بالإضافة إلى مشروع الصوامع الضخم الذى سهل القدرة على تخزين الإنتاج الكبير". قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع رؤية ثاقبة للحكومة منذ سنوات من قبل هذه الأزمة الأخيرة، موضحا أن الهدف كان توفير السلع الأساسية وأن يكون لدينا مخزون يكفى من 4 لـ 6 أشهر.. وهذا تحقق بالفعل.. ولدينا احتياطى يكفى من 5 -6 أشهر من كل السلع الرئيسية مثل القمح والذرة واللحوم والدواجن وزيت الطعام. أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، بداية من 10 جنيهات و11 و12 جنيها للكيلو. قال السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بناء نظام سكك حديدية حديث وآمن وصديق للبيئة وميسور التكلفة لملايين المصريين من خلال شركة ألمانية هو معلم تاريخى فى علاقتنا الثنائية طويلة الأمد، والتى تحتفل بعيدها السبعين هذا العام، لطالما كانت ألمانيا شريكًا وصديقًا لتحديث مصر ". نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط. وزير التموين لـ"نواب الشيوخ": نحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 50% من القمح قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الروسية الاوكرانية تزامنت فى 3 سلع وهى القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، لافتا إلى أن آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها فى 17 فبراير قبل الحرب، التى قامت فى 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولار ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولار للطن بزيادة 150 دولارا. الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن محطة حاويات تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط سفير ألمانيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر ببناء سكك حديد آمنة باستثمار 12 مليار يورو وزير التموين لـ"نواب الشيوخ": لن نسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع رؤية ثاقبة لتوفير مخزون من السلع الأساسية رئيس الوزراء: نستهدف توفير 65% من احتياجات القمح محليا خلال عامين