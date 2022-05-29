شكرا لقرائتكم خبر عن 1741 من أهالى كوم حمادة يستفيدون من خدمات قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قافلة طبية موسعة للكشف الشامل على أهالي قرية النجيلة والقرى المجاورة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، ومتابعة محافظ البحيرة.

شهدت القافلة زيارة الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب جامعة طنطا وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة ومركز كوم حمادة.

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، منسق عام القافلة، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف في 16 تخصصا طبيا مختلفا، واستفاد منها 1741 مواطنا من أهالي قرية النجيلة والقرى المجاورة بكوم حمادة، وأن القافلة قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة بدات بتوقيع الكشف تبعها صرف العلاج وتشخيص الاحتياج إلى نظارات طبية في مجال العيون تمهيدا لتسلميها وتشخيص الاحتياج الى عمليات جراحية تمهيدا لإجرائها.

وأضاف شعبان، أن عيادة الأطفال استقبلت 187، كما استقبلت عيادة المخ والأعصاب 70 مواطنا، و186 في العيادة الجلدية، و 175 في عيادة الباطنة، وأن عياده المسالك استقبلت 55 مواطنا، وعيادة الأنف والأذن 119 مواطنا، وعيادة الجراحة العامة استقبلت 34 حالة، وعيادة الصدر 52 مواطنا، وعيادة النفسية والعصبية 33 مواطنا، وعيادة القلب والأوعية الدموية استقبلت 40 وعيادة الأسنان 310.

‏ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير؛ أن المؤسسة شاركت في القافلة بمستشفى عيون متنقل حيث تم توقيع الكشف على عيون 300 من أهالي القرية والقرى المجاورة ، تم توزيع أدوية علي 238 مواطنا، وتشخيص احتياج 115 مواطنا لنظارات طبية وتم عمل المقاسات الطبية للنظارات تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمستحقيها قريبا.

وقال عبدالجليل، إن خدمات القافلة بمركز كوم حمادة تضمنت أيضاً تشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية، حيث تم تشخيص احتياج 31 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون تنوعت ما بين إزالة ظفرة ومياه بيضاء وشبكية ومياه زرقاء وزرع قرنية.