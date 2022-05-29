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الصحة تكشف 3 نصائح هامة للحماية من حرارة الطقس.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح هامة للحفاط على الصحة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت النصائح كالتالي:

1- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة 

2- التزم بأن تكون دائما في مكان جيد التهوية 

3- اشرب السوائل الكثيرة خاصة الماء بما لا يقل عن 8 أكواب .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى التوجة للمستشفيات حال الشعور بأى أعراض تتعلق بالاجهاد الحرار مؤكدة أن المستشفيات تقدم رعاية صحية متطورة للمريض لحين تحسن حالتة الصحية .

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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