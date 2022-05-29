شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 نصائح هامة للحماية من حرارة الطقس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح هامة للحفاط على الصحة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وجاءت النصائح كالتالي: 1- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة 2- التزم بأن تكون دائما في مكان جيد التهوية 3- اشرب السوائل الكثيرة خاصة الماء بما لا يقل عن 8 أكواب . وقالت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى التوجة للمستشفيات حال الشعور بأى أعراض تتعلق بالاجهاد الحرار مؤكدة أن المستشفيات تقدم رعاية صحية متطورة للمريض لحين تحسن حالتة الصحية .