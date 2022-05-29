رئيس جامعة عين شمس يفتتح ندوة "ثقافة الاختلاف وفن الحوار"

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات الموسم الثقافى للجامعة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

تستضيف الندوة الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعبد اللطيف المناوى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم.

وقال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن ثقافة الاختلاف أمر فى غاية الأهمية، قائلا :"نحن مع الاختلاف ولكن يجب علينا أن ندرك فن الحوار وأسس الاختلاف".

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أنه ينبغى تأصيل ثقافة الاختلاف فى ظل السوشيال ميديا وانتشارها بشكل كبير على مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، أن الندوة تناقش كيفية مواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب، واختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم لتحقيق السلام والأمن، حيث تقام الندوة بتنسيق طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية.