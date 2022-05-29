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المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.. لجان القوى العاملة تنتخب مرشحيها..صور

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القاهرة - سامية سيد - توافد الناخبون من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، على صناديق الانتخابات لاختيار مرشحهم من بين 4 مرشحين على منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزارة، و20 مرشحا على منصب العضوية، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت على تلك اللجنة  ما يقرب من 600 ناخب.

 

وتجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها اليوم بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو)، بينما تجرى الانتخابات غدا الإثنين لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن بعد غد الثلاثاء، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

 

ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية  المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية  المختصة (مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.

 

ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها، من 7 إلى 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلى 13 عضوا من 5000 إلى 10 آلاف عضو، ومن 9 إلى 15 عضوا من 10 آلاف إلى 15 آلاف، ومن 15 إلى 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر، ويطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.

 

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، إن اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون، وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن على الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

 

وكانت قد انطلقت الانتخابات النقابية العمالية بمرحلتها الثانية للدورة 2022/2026، اليوم الأحد، والتي من المقرر أن تستمر حتى غد الإثنين، وذلك لنحو 14 تصنيفاً نقابياً هم العاملين "بالاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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