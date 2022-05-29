"خريجى الأزهر" تستقبل وفدا عراقيا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون بين الجانبين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وفدا عراقيا رفيع المستوى، يترأسه الشيخ حامد عبدالعزيز الشيخ حمد - رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق، بمقرها الرئيس بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن العراق بلد الحضارات، وثقافة العراق تُعد واحدة من أقدم الثقافات فى العالم تاريخيا، مؤكدا على أهمية العراق كبلد عربى شقيق وعلى دوره البارز فى بناء الحضارات منذ القدم.

وأشار المحرصاوى، إلى استعداد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومد أواصر الصلة؛ لنشر منهج الأزهر الشريف ووسطيته فى العراق، موضحا جهود المنظمة فى تدريب الأئمة من مختلف دول العالم، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى.

ومن جانبه عبر الوفد برئاسة الشيخ حامد عبدالعزيز الشيخ حمد، رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق، عن تقديره للأزهر الشريف وجهوده الحثيثة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى مواجهة الإرهاب والتطرف، والـتأكيد على نشر قيم السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب.

وعبر الوفد عن رغبته فى افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى العراق، للحرص على نشر منهج الأزهر الشريف ووسطيته واعتداله.

ضم الوفد كلا من: الشيخ الدكتور حامد عبدالعزيز الشيخ حمد - رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق، الشيخ الدكتور عمر القادرى، الشيخ الدكتور محمد ياسين الراوى، الشيخ الدكتور أسعد عبدالعليم السعدى - أعضاء الجمعية، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر - أمين عام المنظمة.