شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيادة الأسعار أمر خارج عن أي قدرة لأنها سلسلة كبيرة جدا من سلاسل الإمداد والتوريد، متابعا: "الرسالة الأهم أن الحكومة سوف تظل تستوعب الجزء الأكبر من هذ الموضوع وتلقي الصدمة حتى لا تمرر العبء الكلي على المواطنين".

وأضاف مدبولي، خلال حوار مع قناة "سكاى نيوز عربية": "الحكومة تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات كثيرة مثل برنامج إحلال السيارات المتقادمة، والتي تعتمد على البنزين والسولار واستخدام الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل زيادة أسعار النفط.. ويشهد عام 2023 الاكتفاء المصري من المنتجات البترولية ولن نحتاج إلى استيراد منتجات بترولية مثل البنزين والسولار، لأنه سوف يكون لدينا القدرة على التصنيع بشكل كامل في مصر.. وما سنظل نستورده هو الزيت الخام وبالتالي التكلفة سوف تكون أقل وهذا جزء من الترشيد.. ووضعنا حوافز ضخمة لتوطين السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاعتماد على الوقود التقليدي".

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي: "22 % من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة والبرنامج حتى عام 2035 نصل إلى 45 % أو 50 % من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.. وهذا برنامج طموح لتقليل الاعتماد على الوقود.. وتعمل الحكومة أيضا على تصدير الغاز في ظل ارتفاع أسعاره ومصر مركز لإنتاج وتداول الغاز الطبيعى في منتدي شرق المتوسط.. ولدينا البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز إلى الدول الشقيقة وكذلك إلى الدول الأوروبية.. ونعمل على الشراكة مع الشركات الإماراتية في مجال الغاز الطبيعى".