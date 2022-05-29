شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: لا يوجد فنان أو مطرب خارج المنظومة الضريبية..وملف الأطباء متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة فى جهودها بملف أصحاب المهن الحرة، قائلا: "لا يوجد فنان أو مطرب واحد خارج المنظومة الضريبية"، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى وجود بعض المعوقات التى تحول دون السيطرة على ملف الضرائب فيما يتعلق بالأطباء، قائلا: "ملف الأطباء تاعبنا".

وأشار عبد القادر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروع موازنات المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالى 2022/2023، إلى أن مصلحة الضرائب تشن عدد من الحملات، ومنها حملات على المراكز الطبية، لافتا إلى أنه تبين أن هناك أطباء يعملون دون ملف ضريبى من الأساس، مضيفا: "الموضوع صعب ونحتاج مساعدة من المجتمع".

وكانت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلت عن مستقبل التعامل مع أصحاب المهن الحرة خاصة الأطباء، لافتة إلى أن كثير من الأطباء يتعاملون نقدا ولا يوجد إيصالات.

فيما أشار المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك نائب أجرى عملية جراحية بأكثر من 100 ألف جنيه أجرة الطبيب فقط بعيدا عن تكاليف المركز الطبى الذى أجرى فيه الجراحة.