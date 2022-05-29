شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ"نواب الشيوخ": نحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 50% من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة الروسية الاوكرانية تزامنت فى 3 سلع وهى القمح والزيوت والذرة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، لافتا إلى أن آخر شحنة قمح قمنا باستيرادها فى 17 فبراير قبل الحرب، التى قامت فى 24 فبراير، وكان سعر طن القمح 338 دولار ونصف للطن، واليوم السعر 480 دولار للطن بزيادة 150 دولارا.

وأضاف: الحمد الله الموسم المحلى يبدأ فى 15/4 وكان لدينا احتياطى استراتيجى يغطى بنحو 3.9 مليون طن، وكنا داخلين على الموسم المحلى.

وتابع قائلا: لا يوجد قمح محلى يتم بيعه، مضيفا: عندما وصلت الأزمة الأوكرانية وصل سعر الرغيف الحر إلى 2 جنيه، ولم يكن هناك قمح، وتم تسعير العيش الحر حسب الوزن، ونزلت وبعت قمح للقطاع الخاص.

وقال وزير التموين، القمح المحلى بناخذ جزء من الفلاح، والباقى بيقى مع الفلاح للاستخدام الشخصى مصر بنتج 10.9 مليون طن وتستهلك 20 مليون طن، ومتوسط استهلاك المواطن 200 كيلو وهو أعلى استهلاك عالى بسسب طبيعة الغذاء المصرى، الذى يعتمد على العيش، لافتا إلى أننا نستورد 50% من احتياجتنا من القمح.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.