شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: "لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر احتياطى، والسكر هو السلعة اللى محصلش ليها جنون فى السعر"، مضيفا نبيع السكر فى التموين بـ10 جنيهات ونصف الجنيه، وسعره فى السوق من 11 إلى 13 جنيها، وموسم القصب يبدأ يناير، والبنجر فى فبراير ومع ذلك قمنا باستيراد 200 ألف طن ونحقق 89% اكتفاء ذاتى.

وتابع قائلا : "بالنسبة للحوم لابد أن نشكر السودان لدينا عقود توريد منها مدتها 16 شهرا، وأسعار ارتفاع أسعار اللحوم أسبابها الأعلاف والذرة بسبب الازمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن حزب حماة الوطن، لاستيضاح سياسة.