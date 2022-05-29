شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد المستشفى الإيطالى بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المستشفى الإيطالي بمنطقة العباسية، اليوم الأحد، بحضور السفير الإيطالي لدى مصر «مايكل كارون» والقنصل الإيطالي بالقاهرة «كيارا ساويللي»، فى إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، والدكتور باسم غبريال، مدير عام المستشفى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق التكامل بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الكلى، والغرف الخاصة بجلسات الغسيل الكلي، والتي تستقبل 55 مريضا يوميا، لتلقي الجلسات على 24 ماكينة غسيل، مشيرًا إلى أن المستشفى يقدم خدمة الغسيل الكلوى بالمجان لـ 110 مرضى خاضعين لمنظومة التأمين الصحي، والمستفيدين بخدمات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن الوزير تفقد وحدة أمراض الدم التي تضم غرف التبرع، ومعمل فحص الفيروسات، وهي من الوحدات التي تم تطويرها مؤخرًا، من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية عالميًا، ومنها جهاز (البايو فاير) والذي يقوم بفحص وتحديد نوع الميكروب خلال ساعتين فقط بدلا من 3 أيام.

ولفت إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد وحدة تشخيص وعلاج الأطفال من ذوي الهمم، والتي تضم تخصصات (المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية، الطب النفسي، التخاطب، الطب السلوكي)، حيث استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل بالوحدة والتي تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للأطفال في مكان واحد، بما يضمن توفير الوقت والجهد للأطفال وذويهم، لافتاً إلى أن الوحدة يقوم عليها نخبة متخصصة من الأساتذة والاستشاريين.

وأوضح أن الوزير تفقد مكتب خدمة المرضى، وقسم الأطفال المبتسرين، الذي يضم 7 حضانات، إلى جانب تفقد قسم الرعاية المركزة والذي يضم 37 سريرا، حيث أشاد الوزير بمستوى التجهيزات بالمستشفى والذي يضم أكثر من 620 سرير، و30 عيادة خارجية في مختلف التخصصات.

وأكد أن الوزير، وجه خلال جولته بسرعة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لأحد مرضى القلب المترددين على المستشفى، وتوفير جهاز تنظيم لضربات القلب، بالإضافة إلى متابعته دوريا، وذلك عقب تحدثه لعدد من المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

ونوه إلى تأكيد الوزير على استمرار العمل والتعاون المشترك بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفى الإيطالي، حيث يستقبل المستشفى عدد من الحالات المُدرجة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومنظومة التأمين الصحي القديم، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالي لدى مصر «مايكل كارون» إلى أن المستشفى سيستعين خلال الفترة المقبلة بعدد من الأساتذة والخبراء الإيطاليين في تخصص جراحات قلب الأطفال، لإجراء الجراحات الدقيقة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا التخصص، مشيراً إلى تجهيز المستشفى بقسم قسطرة قلبية متميز ومجهز على أعلى مستوى.