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تعرف على إمكانيات أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب

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القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخرا لأسطول السكة الحديد المصرية أفخم القطارات الأسبانية، ويعرض ”الخليج 365” فى النقاط التالية إمكانيات القطار الجديد:

 

القطار يتكون من 15عربة (5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي 

سرعته تصل إلي 160 كم / ساعة. 

- به أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية. 

- به كراسي مخصصة لذوي الهمم. 

- يوجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي. 

- به شاشات عرض مركزية بعربات الدرجة الثانية. 

- به خدمة WIFI. 

- يضم نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب. 

- يضم دورات مياه بأحدث تصميم. 

- به دورات مياه مخصصة لذوي الهمم. 

- مراقب بكاميرات المراقبة. 

- به غرفة مراقبة لتأمين الركاب.

 - القطار من صنع شركة تالجو الأسبانية الفاخرة. 

- تم توريد أول قطار ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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