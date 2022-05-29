شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إمكانيات أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب والان مع تفاصيل الخبر
القطار يتكون من 15عربة (5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي
سرعته تصل إلي 160 كم / ساعة.
- به أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.
- به كراسي مخصصة لذوي الهمم.
- يوجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي.
- به شاشات عرض مركزية بعربات الدرجة الثانية.
- به خدمة WIFI.
- يضم نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.
- يضم دورات مياه بأحدث تصميم.
- به دورات مياه مخصصة لذوي الهمم.
- مراقب بكاميرات المراقبة.
- به غرفة مراقبة لتأمين الركاب.
- القطار من صنع شركة تالجو الأسبانية الفاخرة.
- تم توريد أول قطار ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها.