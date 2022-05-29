شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف الوصول إلى 60% أو 65% من الاكتفاء الذاتى للقمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك مركز إدارة أزمات داخل الحكومة، وأن هناك لجنة لإدارة أزمة الحرب الروسية والأوكرانية، تضم كافة الوزارات، والجهات المعنية، والجهات الرقابية، ومستمرة فى الاجتماعات.

وأكد المصيلحى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على أهمية زيادة المساحة المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة تُسهم فى زيادةالإنتاج 500 ألف طن قمح، موضحا أنه من المستهدف الوصول إلى زيادة المساحة المنزرعة مليون فدان قمح عام 2024، قائلا: "دا أمن غذائى وقومى ومجتمعى حقيقى، يجب أن نصل إلى 60% أو 65% من الاكتفاء الذاتى على الأقل من القمح".