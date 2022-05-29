شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة والسبب منخفض السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"..
مصر والأردن والإمارات يوقعون مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية"
في ختام الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة المبادرة.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.
الصحة العالمية: المنشآت الصحية بشرم الشيخ ستكون صديقة للبيئة قبل نوفمبر 2022
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