شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع الحرارة والسبب منخفض السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"..

في ختام الاجتماع الثلاثي، الذي عقد صباح اليوم بين مصر والإمارات والأردن بمركز "أدنوك" للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة المبادرة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية. أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للحج يوم الثلاثاء المقبل بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بإدارة بعثة الحج الطبية لهذا العام. الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية الثلاثاء المقبل الأرصاد: اليوم وغدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة والسبب منخفض السودان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/ التعليم توفر منصة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فور ظهورها بالمحافظات عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى و المهندس أسامة خليل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية والمهندس محمد عمر مكرم - معاون الوزير للمشروعات الكبري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022 بخصوص منح ملاك الأراضي مهلة 6 أشهر لتنفيذ نظم الري الحديث بنطاق محافظة القليوبية. مهلة 6 أشهر لملاك الأراضي بالقليوبية لتنفيذ نظم الرى الحديث ينشر الخليج 365 جدول الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام، استعدادا لأداء الامتحانات غدا الاثنين ولمدة 3 أيام، حيث تعقد الامتحانات ورقيا فى المدارس بأسئلة اختيار من متعدد. جداول امتحانات الفرصة البديلة للثانوى العام استعدادا للاختبارات غدا الاثنين

مصر والأردن والإمارات يوقعون مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية"

أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن إعلان هيئة الإعتماد والرقابة لمعايير إنشاء وهيكلة المستشفيات الخضراء يمثل تطورا كبيرا في تطوير جودة الرعاية الصحية.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب ودعوته بإطلاق عام 2023 عاما للشباب العربى، وإشادة الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة الرئيس بالمجالين الشبابى والرياضى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمسحة طبية صباح اليوم فى مقر إقامة الفريق بالمغرب، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له التاسعة مساء غد الاثنين.

هاجمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، فريق ليفربول بعد السقوط أمام ريال مدريد 0-1 وخسارة لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022. مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم ”الخليج 365” يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التى يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين. أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الثانى "النصوص"..فيديو