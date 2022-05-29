شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الملوثات البيئة ستتسبب فى 250 ألف حالة وفاة سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ سياسات الإصلاح الصحى الشامل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن ذلك يحقق التميز وجودة الرعاية الصحية وتميز ايضا الخدمات الطبية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن حول إعلان معايير بناء المستشفيات الخضراء، فيما أكد الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الملوثات المناخية ستسبب مستقبلا فى 250 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى أن مواجهة الملوثات المناخية سيكلف العالم من 2 إلى 4 مليارات دولار بنهاية عام 2030، مؤكدا أن المنظمة تدعم المستشفيات الخضراء.

وأوضح جاد الكريم، أن مستشفى شرم الشيخ الدولى ستكون أول مستشفى صديقة للبيئة ومن أول المستشفيات الخضراء فى مصر، مضيفا أن قضية المناخ من القضايا الهامة التى ترفع جودة الخدمة الطبية وتميزها.