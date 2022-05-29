شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3.9 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1152 بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حيث تم صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 3 ملايين و870 ألف جنيه لـ 3870 عاملا مسجلا، وصرف 57 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 12 عاملا، كما تم صرف 28 ألفاً و544 جنيه لـ 40 عاملاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وأشار سعفان فى بيان اليوم، إلى أن المديرية قامت -أيضا- بتعيين 1152 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شاباً منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل .

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 540 منشأة وتم القيام بـ 25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها ودياً ، وإحالة 35 شكوى منهم للقضاء ، و7 لجهات أخرى ، ومازالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1299 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهنى لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .