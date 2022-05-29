شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3.9 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1152 بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار سعفان فى بيان اليوم، إلى أن المديرية قامت -أيضا- بتعيين 1152 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شاباً منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل .
وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 540 منشأة وتم القيام بـ 25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها ودياً ، وإحالة 35 شكوى منهم للقضاء ، و7 لجهات أخرى ، ومازالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1299 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهنى لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات .
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى .