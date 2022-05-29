شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق : (بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2022، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 1 /6/ 2022.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الاوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتي كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.