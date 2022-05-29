شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الثانى "النصوص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم ”الخليج 365” يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التى يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.

حيث بدأ جميع الطلاب فى الاستعداد للامتحانات التى ستنطلق في 26 يونيو المقبل من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة به، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام، وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذي تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية في كافة المواد الدراسية بالفيديو بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع النصوص في مادة اللغة العربية بالفيديو.