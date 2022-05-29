شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بمدينة السلوم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.