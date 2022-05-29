شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل صادرات مصر الزراعية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول الصادرات المصرية.
1- بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.
2-يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية.
3-أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.
4- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألفا و292 طنا.
5- تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة التى تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.
6- تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
7-احتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا.
8- احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا.
9- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا.
10- احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا.
11- احتل الثوم المركز الثامن بإجمالي 15 ألفا و726 طنا.
12- حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.