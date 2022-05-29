شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "فزاع وويزو" أشرس قطين بريين فى كفر الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت عدسة الخليج 365، بشاب من محافظة كفر الشيخ، يهوى تربية الحيوانات المتوحشة، والثعابين والقرود، ومن بين ما يربيه الوشق المصري، نوع من القطط المتوحشة، لا تتربى بالمنازل لصعوبة السيطرة عليها، ولكنها تمكنت من ترويضها.

قال هشام ديشا، إنه عشق منذ صغره تربية الحيوانات المتوحشة والأليفة معاً، متأثراً بجدته التى كانت تهوى تربية الحمام، ولكنه اختلف عنها عندما قرر أن يربى الحيوانات المتوحشة أكثر من الأليفة، والحيوانات والزواحف التى يربيها "العاصرة"، وهو نوع من الثعابين القوية.

وأضاف ديشا، أنه يربى قطين سماهما "فزاع وويزو" من نوع الوشق المصري، تم صيدهما وقبل التخلص منهما، طالب أن يأخذهما ممن صادوهما من أصحاب مزارع الدواجن، ووضعهما فى قفص أعلى منزله، وبدأ يتعامل معهم بصورة تدريجية، حتى تمكن من ترويضهم، وإطعامهم بيده، وفى نفس الوقت إنه حريص فى تعامله معهم.

وقال ديشا، فى البداية كنت متخوفا من إطعامهم داخل القفص، وتمكن من كسر حاجز خوفه وفى أول مرة يتجرأ فيها كان سيخسر يده، لأن القط هجم عليه، ولكن بعدها بدأ يتعود عليه، ويداعبه، مؤكداً أن طبيعة هذا النوع من القطط غير متعود على التواجد فى أقفاص فحياته كلها حرية وانطلاق، ولكنه تمكن من جعله يتكيف على البقاء فى القفص وفى نفس الوقت لا يحرمهم من الخروج من القفص ولكن بحالة من الحظر.