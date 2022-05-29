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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/5/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:12  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:20 


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 3:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:06

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م 

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:18  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 

موعد صلاة  العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:33 م

وقت صلاة العشاء 8:00 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:24  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 10: 3

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:57

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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