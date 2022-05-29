شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:12 ص موعد صلاة الظهر 11:52 ص موعد صلاة العصر 28: 3 موعد صلاة المغرب 6:50 م موعد صلاة العشاء 8:20

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:12 ص الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:12 ص موعد صلاة الظهر 11:57 موعد صلاة العصر 3:36 موعد صلاة المغرب 6:57 م موعد صلاة العشاء 8:29 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:06 مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:06 موعد صلاة الظهر 11:48 م موعد صلاة العصر 3:25 م موعد صلاة المغرب 6:47 م موعد صلاة العشاء 8:18 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:08 ص وقت صلاة الظهر 11:40 موعد صلاة العصر 3:11 م وقت صلاة المغرب 6:33 م وقت صلاة العشاء 8:00 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:24 ص موعد صلاة الظهر 11:46 ص موعد صلاة العصر 10: 3 موعد صلاة المغرب 6:34 م موعد صلاة العشاء 7:57