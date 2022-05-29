شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 29/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:20
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:06
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:18 م.
وقت صلاة الفجر 3:08 ص
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:33 م
وقت صلاة العشاء 8:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:57